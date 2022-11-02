«Мне эта грязь не нужна»: Дмитрий Тарасов отказался от сотрудничества с Бузовой

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова уже давно живут не вместе: за это время известный футболист успел создать крепкую семью с Анастасией Костенко, а телеведущая продолжила покорять карьерные высоты. Тем не менее прийти к мирному соглашению экс-супруги так и не смогли. Совсем недавно Бузова в грубой форме обратилась к Тарасову через соцсети с отказом от коммерческого сотрудничества. В своём новом интервью Дмитрий прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Футболист хотел привлечь Ольгу к проекту о популяризации спорта. По словам Тарасова, он не ожидал от певицы, что в ответ на предложение она вновь поднимет тему об их разводе. «Я хотел конкретный ответ. В итоге – раздули полную кашу, и все перевернули. Уверен, что это не она писала, а ее помощники»,- заявил мужчина.

Кроме того, Дмитрий сумел удивить поклонников, сообщив новость о том, что до этого случая ему удалось наладить отношения с Бузовой. Тем не менее футболист убеждён, что после поступка телеведущей между ними общения не может быть. «Если она хочет такую грязь, меня это не интересует. Больше предложений от нашей команды Ольга не услышит», - резюмировал Тарасов.

ФОТО: личный архив Тарасова