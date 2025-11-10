«Мне ее жалко, она глубоко больна»: Виталий Милонов призвал убрать нетрезвую Анастасию Волочкову с телевидения

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать «глубоко больную» и алкозависимую Анастасию Волочкову с федеральных каналов. В беседе с «Абзацем» политик заявил, что телевизионщики должны прекратить пользоваться уязвимым состоянием балерины.

По слухам, Анастасия Волочкова якобы уже долгое время страдает от алкогольной зависимости. Не исключено, что некоторые продюсеры телешоу могут пользоваться этим, выставляя артистку в эфире в не самом лучшем свете. Виталий Милонов убежден, что танцовщицу нужно «запретить» на федеральном ТВ. Депутат объяснил: балерина тяжело больна, и ее следует перестать звать на телеканалы в нетрезвом виде.

«Я считаю, что нужно ввести закон, при котором нельзя было бы показывать пьяного человека на телеэкранах. Гостей шоу нужно всегда проверять на алкотестере перед тем, как их снимать. Мне очень жалко Волочкову, она глубоко больна: алкогольная зависимость. Авторы программ просто хайпятся на ее состоянии. Я прошу не заниматься подобным и не звать ее пьяную на передачи», - заявил Виталий Милонов.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал открыть сбор на лечение Анастасии Волочковой от алкоголизма. По мнению политика, только так артистке можно спасти жизнь.

«Волочкова – жалкий человек. Она постепенно спивается. Каждый раз я ее вижу в коматозе. Она потерялась, нигде не выступает. Стала фрик-блогером. Ее срочно нужно лечить, мы ее теряем. Все-таки она балерина, умеет многое. <…> На вырученные деньги мы найдем хорошего нарколога и поможем ей всей страной», - утверждал Виталий Бородин.

Ранее Анастасию Волочкову разозлила идея Виталия Бородина организовать сбор средств на нарколога для нее: «О каком алкоголизме идет речь?»