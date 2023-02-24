«Мне было так стыдно»: Ирина Муравьева рассказала о самой неприятной роли в карьере

Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Ирина Муравьева призналась, что ей было стыдно сниматься в легендарной картине. По словам 74-летней актрисы, поначалу ее совершенно не привлекала роль инженера Нади Клюевой.

Знаменитость в беседе с порталом dni.ru призналась, что не сразу согласилась сниматься в фильме Геральда Бежанова.

«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно! Наверное, потому что я к этому времени уже сама была замужем и у меня было двое детей» — вспоминает Муравьева.

Артистка все таки согласилась на съемки, потому что режиссер настойчиво ее звал, а у Ирины тогда не было других вариантов. Звезда призналась, что фильм ей долго не нравился. Она пересматривала его много раз и только потом влюбилась.

«Я закрылась в комнате, чтобы никто меня не видел и не подумал, что я ненормальная, раз смотрю сама себя! И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм! И тогда поняла, что не стоит так уже серьезно относиться к жизни», – добавила актриса.

Ранее мы писали о том, как 74-летняя Ирина Муравьева заявила об уходе.