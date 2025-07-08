«Мне больше гадостей пишут»: дочь Киркорова Алла-Виктория получила блокировку в известной соцсети

13-летняя дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала, что ей заблокировали комментарии в TikTok. Эту новость звездная наследница сообщила в своем Telegram-канале.

Алла-Виктория пояснила, что ей заблокировали комментарии на один день. При этом она не знает, когда пройдет бан.

Одна из подписчиц подростка написала в комментариях, что наверняка Киркорова писала «гадости», и поэтому получила бан. Но дочь певца поспешила опровергнуть это.

«Если бы я гадости писала, то мне бы бан не только на один день дали. Мне больше гадостей пишут», — объяснила наследница артиста.

Филипп Киркоров дважды становился отцом при помощи суррогатного материнства. Дочь артиста Алла-Виктория родилась в Майами в 2011 году, Мартин появился на свет в 2012 году.

Дети экс-супруга Примадонны учатся в элитной школе в Дубае. Певец неоднократно отмечал, что учителя жалуются на Аллу-Викторию. Девочка отличается не самым примерным поведением из-за переходного возраста.

Напомним, наследники звезды проводят лето не в Москве, а в Майами. Алла-Виктория пояснила, что в столице у нее нет друзей, поэтому она захотела отправиться в США.