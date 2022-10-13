Младший внук Пугачевой не боится мобилизации

24-летний сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова не собирается уезжать из столицы.

В «золотом мальчике с Рублевки» всегда уживались западная и восточная ментальность. От чеченца-отца он унаследовал исламскую веру и еще подростком поступил в Центаройский кадетский корпус в Чечне.

Говорят, там его представлял кадетам сам Рамзан Кадыров.

От матери-литовки – впитал любовь к модным тусовкам и музыке: Дени, ко всем прочим увлечениям, еще и выпускник школы «Гнесинские виртуозы».

После скандального разрыва Орбакайте с супругом, отчимом юного Дени стал американец Михаил Земцов, и парень зачастил в Штаты.

Потом, окончив самую дорогую в России частную школу «Президент» (1 млн. руб за год обучения), поступил в Оксфорд.

Сейчас Байсаров-младший имеет в Москве собственный бизнес, и, по некоторым данным оценивает свой доход в 4-5 тыс. рублей в час.

После того, как старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков предпочел мобилизации эмиграцию в Литву, младший – Дени Байсаров – выложил в сеть видео с подписью: «Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве».

ФОТО: соцсети