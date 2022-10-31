Митю Фомина привезли в салон красоты на носилках

Певец Митя Фомин на концерте удивил окружающих необычной прической – артист остриг полголовы. Выяснилось, что исполнителя стригли в бессознательном состоянии – он был мертвецки пьян, в салон Фомина везли на носилках.

«После какой-то вечеринки, без сознания, разнузданный, полуголый, в разорванном белье… Меня в таком состоянии ввезли на носилках в салон красоты, где я обычно крашусь и стригусь», - рассказал музыкант.

Очнувшись, Фомин увидел наполовину лысую голову и окрашенные в синеватый оттенок волосы. «Что вы со мной сотворили?» - отреагировал музыкант на кардинальные изменения. Однако в ответ Фомин услышал, что его видят только в этом цвете.

Певец также признался, что был вдохновлен образом персонажа из фильма «Пятый элемент» и «много этого насмотрелся» в свое время. Так музыкант «неосознанно постепенно пришел» к тому, чтобы сменить имидж.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News