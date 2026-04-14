«Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном: в США начались съемки второго сезона со звездой «Аноры»

Эйдельштейн стал известен благодаря фильму «Анора» режиссера Шона Бейкера, получившему «Оскар» в 2025 году. Вместе с российским актером главную роль во втором сезоне исполнит Талия Райдер. Шоураннером и сценаристом проекта выступила Анна Оуянг Моенч, известная по сериалам «Разделение» и «Грызня».

Об участии Эйдельштейна в проекте стало известно в конце 2024 года. Тогда же сообщалось, что на главную роль рассматривалась актриса Софи Тэтчер, однако в итоге её не утвердили.

Второй сезон сериала снимает стриминговая платформа Amazon Prime. Первый сезон проекта имел успех у зрителей.

К слову, недавно Марк Эйдельштейн подписал контракт с одним из крупнейших американских агентств талантов WME. Информацию подтвердило само агентство в своем инстаграме. Теперь российский актер присоединился к звездному списку клиентов WME, среди которых певица Адель, актриса и певица Селена Гомес, режиссер Кристофер Нолан и актер Роберт Дауни-младший.

Напомним, успех в фильме «Анора» открыл Эйдельштейну двери в Голливуд и к сотрудничеству с топовым американским агентством.