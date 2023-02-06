Миссис Вселенная-2023 не может вернуться домой из-за турецкого землетрясения

Землетрясение в Турции, унесшее жизни более полутора тысяч человек, блокировало многие международные авиарейсы, в первую очередь, транзитные.

Так, как сообщает MK.ru «Миссис Веселенная-2023» Елена Максимова, которая все последние недели по необходимости сияла лучезарной улыбкой, застряла в своем отеле в Софии, откуда должна была возвращаться в РФ через Стамбул.

Елена ужасно устала, она раздражена и плачет. – рассказала журналистам региональный директор конкурса «Миссис Удмуртия» Ксения Балобанова.

Противоречивая фигура 34-летней уроженки крохотной деревушки Старая Гыя вызывает повышенный интерес прессы.

Стало известно, что в еще пару лет назад бабушка Лены, не имеющая никакого представления о международных конкурсах, зато «плотно общающаяся с ангелами», предсказала девушке не только победу в первом, региональном конкурсе красоты, но сказала: -Пойдешь еще дальше, станешь «Миссис Вселенная».

Про землетрясение и вынужденную задержку на пути домой старушка, правда, ничего не сообщала.