«Миссис Россия 2015» угодила в скандал со шлагбаумом

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пытаются установить истинных зачинщиков конфликта, внезапно вспыхнувшего между обладательницей титула «Миссис Россия 2015» и её соседями по жилому комплексу.

Екатерина Кирмель обошла 14 своих конкуренток в конкурсе на самую красивую девушку России.

Сейчас, многодетная мать (у Кирмель шестеро детей) угодила в скандал, связанный с установкой шлагбаума в многоквартирном доме.

Как сообщает издание РЕН ТВ, бывшая модель настроена категорически против установки каких-либо устройств, препятствующих проникновению служебных машин на территорию ЖК.

Известно, что из жильцов, принимавших участие в голосовании, она единственная поставила «нет» в соответствующей графе. Когда же шлагбаум был возведён, многодетная мать вырвала провода, тем самым повредив общедомовое имущество. В отместку кто-то из Жильцов на следующую ночь проколол ей шины.

Первой обратилась в полицию сама модель, однако в процессе выяснения обстоятельств правда может оказаться не на её стороне.

«Мы пытались с ней поговорить, предоставить ей все доступы, но она, к сожалению, нам нахамила и не захотела общаться. А на шины мы хотели ей скинуться, она всё-таки мать и мы деньгами хотели помочь», — рассказал собеседник изданию.