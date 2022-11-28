«Мисс-Вселенная-2002» занимается боксом и опровергает слухи о своей беременности

Некогда самая красивая женщина планеты, а ныне – прекрасная жена и любящая мать Оксана Федорова, не исключает еще познать радости материнства в третий раз. Но это пока – не более чем планы.

Об этом популярная телеведущая заявила недавно, когда в Сети распространились слухи о том, что семья сотрудника Администрации Президента Андрея Бородина ждет пополнения.

Увы, пока работа и активный досуг отнимают у 45-летней Оксаны большую часть свободного времени.

Вместе со всей семьей она ходит на занятия по боксу, которые проводит главный тренер олимпийской сборной Виктор Лисицын, время от времени посещает модные вечеринки.

Правда, у Андрея на это почти нет времени, а вот сама Оксана, по ее словам, всегда не прочь примерить новое коктейльное платье или ювелирное украшение.

Кроме того, немало времени занимает и работа в благотворительном фонде, который Федорова создала для поддержки юных талантов.