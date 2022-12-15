Мисс Москва судится с бывшим королем Малайзии

Оксана Воеводина, став в 2015 году самой красивой девушкой столицы, вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада Пятого. И родила ему сына Тенкгу.

Однако королевская жизнь у Оксаны не заладилась, супруги расстались, и Мухаммад согласился содержать ребенка, который останется с матерью.

Но - без признания отцовства. Монарх, воспитанный в мусульманских традициях, настаивал, чтобы вся история с этим замужеством навеки забылась и исчезла с таблоидов и из соцсетей.

В 2019 году много говорилось о специальном фонде в размере 16 млн рублей и о 100 тысячах долларов «отступных», которые король готов отдать «самой мстительной и злой женщине из всех, которых он знал».

И вот теперь стало известно, что русская мстительница, получая из Малайзии 1,2 тысяч фунтов ежемесячных алиментов, считает их недостаточными для достойного содержания сына.

Через своего лондонского адвоката Воеводина настаивает, чтобы Мухаммад раскрыл информацию о своих доходах. Тогда, уверена Оксана, ее и Тенкгу ждут поистине королевские алименты.