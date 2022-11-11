«Мисс бикини-2009» Карина Гурина вступила в доверительные отношения с сотрудниками ДПС

Одну из самых красивых некогда девушек Крыма, обладательницу титула «Мисс университет», «Мисс бикини» и «Мисс Maxim» фотомодель Карину Гурину задержали столичные полицейские.

Как выяснилось, прилетевшая из Европы по делам бизнеса 31-летняя Карина Гурина управляла внедорожникам Porsсhe Cayenne по поддельным документам.

Об этом она рассказала остановившим ее машину патрульным, доверительно сообщив, что приобрела липовые права «по совету друзей» всего за 20 тысяч рублей.

После этого Карину отпустили, предварительно взяв подписку о невыезде.

Теперь уроженка Крыма, чьи обложки в глянцевых журналах входят в десятку лучших в мире, будет на неопределенное время прикована к Москве.