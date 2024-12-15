«Мир рухнул»: звезда сериала «Солдаты» Гудкова раскрыла пикантные подробности из личной жизни

47-летняя актриса Наталья Гудкова давно не снимается в кино и редко выходит в свет. Однако личная жизнь женщины бьет ключом. Звезда сериала «Солдаты» призналась, что была любовницей женатого мужчины и даже родила от него двух сыновей.

Когда Гудкова родила первого ребенка, она надеялась, что ее возлюбленный уйдет от жены. Тем более, мужчина рассказывал, что якобы его отношения с супругой оставляют желать лучшего, а общих детей у них нет.

В итоге актриса после появления на свет малыша от женатого мужчины решила встретиться с его супругой и поговорить. Но законная избранница возлюбленного Гудковой строго отчитала обоих. Оказалось, что в семье есть общие дети, и Наталья попросила прощения у этой женщины.

«Это был разговор директора школы и двух двоечников. Он успел сказать, что я его шантажировала. Я вышла оттуда и дышать не могла. У меня мир рухнул», — призналась Гудкова в эфире программы «Секрет на миллион».

После этой ситуации супруги развелись, но мужчина воспринял поступок Натальи как предательство и вычеркнул ее из жизни. Гудкова называет себя «дурой» из-за произошедшего. При этом актриса не скрывает, что до сих пор любит того, кто разбил ей сердце.

Наталья была однажды замужем. В 2000 году она вступила в брак с однокурсником Денисом Манохиным, от которого родила сына Николая.

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