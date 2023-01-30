«Мина замедленного действия»: Таисия Повалий стала жертвой неопытного косметолога

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не скрывают своего пристрастия к пластическим операциям и омолаживающим процедурам. Не стесняется этого факта и Таисия Повалий. Как выяснилось, одно из таких посещений косметологического кабинета закончилось трагедией для певицы. Об этом она рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион».

По славам артистки, она хотела всего лишь убрать межбровную морщину. Тем не менее специалисты не услышали пожелание знаменитости и вкололи ей искусственный полимер еще и в другую проблемную зону — носогубную складку, и это стало большой проблемой для женщины. Теперь Таисия чувствует свободно гуляющую «субстанцию» по лицу.

«Теперь мне нельзя никакие процедуры делать с лицом, потому что это мина замедленного действия. Этот гель мигрирует по лицу. Я жертва», — пожаловалась Повалий.

Также певица добавила: она пыталась вывести гель из своего лица, однако задумка не увенчалась успехом. «Он сросся с мышцами. Я хотела сделать мезотерапию, так у меня воспалился этот гель. Под глазом вулкан кипел, я пропила антибиотик семь дней», — сообщила знаменитость.

Ранее госпитализированный Николай Дроздов удивил близких неожиданным заявлением. Подробности читайте в этой статье.