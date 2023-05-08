Миллион в неделю: сколько денег тратят российские знаменитости в майские праздники

Российские селебрити мелочиться явно не привыкли.

Чтобы провести майские праздники с комфортом, звезды предпочитают не экономить. Хорошо известно, что некоторые представители нашего шоу-бизнеса специально выбирают особенно дорогие курорты и откровенно «кусачие» цены.

Так, балерина Анастасия Волочкова заплатила за неделю пребывания на Мальдивах около 3 млн руб. Во всяком случае, так заявила сама звезда в микроблоге.

Её бывшая подруга, телеведущая Ксения Собчак решила провести отпуск на индонезийском острове Бали. Апарт-отель, где остановилась знаменитость, стоит около полумиллиона рублей в неделю.

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова — тоже решили отправиться в путешествие. Вместе со своими детьми звездная парочка проводят время в Африке. Как сообщает издание кp.ru, семья заняла люкс в любимом отеле голливудского актёра Уилла Смита. Ценник за двухместный номер с сафари-туром начинается от 1 млн руб.