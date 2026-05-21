«Миллиард – малодостижимая цифра»: киноэксперт объяснила, почему новый фильм Гая Ричи провалится в России

Фильм вышел в российские кинотеатры 21 мая.

Гай Ричи известен благодаря легендарным лентам «Большой куш» и франшизе о «Шерлоке Холмсе». Его новый боевик «Грязные деньги» с участием звёздного каста – Генри Кавилла, Джейка Джилленхола и актрисы Эйсы Гонсалес – стартовал в российском прокате. Дистрибьютор «Централ Партнершип» выпустил фильм, а Киноафиша представила два эксклюзивных видеоролика, в которых режиссёр рассказывает о работе над проектом.

Однако, несмотря на громкие имена, эксперты не верят в успех картины.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская объяснила, почему «Грязные деньги» не смогут собрать серьёзную кассу. По её мнению, фильму мешают два ключевых фактора: возрастной рейтинг 18+ и отсутствие масштабной рекламной кампании.

«Миллиард – малодостижимая цифра для «Грязных денег» Гая Ричи в России, так как фильм имеет плашку 18+, и за ним не стоит крупный медиахолдинг, который бы сделал ему рекламу», – поделилась эксперт.

Хажинская подчеркнула, что даже имя режиссёра не спасёт ситуацию без должной маркетинговой поддержки. «Даже несмотря на популярность режиссера в России и мире, масштабная рекламная кампания для его новинки очень важна», – добавила киноэксперт.

Первые отзывы критиков на «Грязные деньги» также оказались неутешительными. Рецензенты отмечают, что Гай Ричи сменил привычные грязные лондонские рабочие районы на яркие виллы в Анталии и Испании, но фильм не смог зацепить зрителя, хотя и был сделан по всем правилам жанра.

