Милена Дейнега не исключает, что до инфаркта Николаева довела Юлия Проскурякова

Свой недавний день рождения певец отмечал в Дубае. На вечеринке чувствовал себя прекрасно, о чем свидетельствует и гости: Валерия и Иосиф Пригожин.

Однако сразу после возвращения на родину 63-летний Николаев получил инфаркт. Второй за два года.

Скорую вызвала его супруга Юлия Проскурякова. Звездного пациента сначала отвезли в Красногорскую больницу, затем переместили в более серьезное учреждение: Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии.

В отделении интенсивной терапии диагноз подтвердили.

Соседка по коттеджу – телеведущая Милена Дейнега – высказала предположение о том, что поводом для сердечного приступа мог послужить очередной разговор на повышенных тонах между Игорем и Юлией.

Она скандалит и любитель материться, - сообщила Дейнега. – И в часто срывается на людей.

За этой фразой – просочившийся в СМИ скандал между соседками.

На подземной парковке исполнительница «Шили-Вили» поставила авто на место, которое Проскурякова считала своим. И получила в свой адрес серию отборной брани.

Аналогичные недвусмысленные оскорбления супруга Николаева отправила на почту мужу Дейнеги – миллионеру Евгению Самусенко.

Правда, находчивая Милена переслала скриншоты посланий в прессу, отомстив таким образом своей соседке.