Микрофон в промежность: Ольга Бузова осталась верна себе

«Под звуки поцелуев» назывался один из памятных сольных концертов, который Ольга дала в Москве, в «Известии Hall».

Но фолловеры Бузовой все чаще склоняются к мысли, что наиболее чарующие звуки певица способна издавать вовсе не ртом.

Время от времени в сети появляются многообещающие кадры, на которых артистка подносит микрофон прямо к своей промежности.

Иногда кажется, что еще немного – и в динамики польются звуки, издаваемые самым интимным и притягательным органом эстрадной дивы.

Последнее соответствующее видео вызвало шквал эмоций. Обтягивающий комбинезон телесного оттенка, как тугая мембрана, готов резонировать на микрофон, который Ольга держит у самых бедер.

Поющие трусы! Так вот, чем она на самом деле поет!

Приготовься, кормилица, припев поешь ты! – вот лишь наиболее тактичные комментарии. Которые, думается, лишь раззадоривают не закомплексованную артистку.