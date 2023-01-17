Микрофон в промежность: Ольга Бузова осталась верна себе
«Под звуки поцелуев» назывался один из памятных сольных концертов, который Ольга дала в Москве, в «Известии Hall».
Но фолловеры Бузовой все чаще склоняются к мысли, что наиболее чарующие звуки певица способна издавать вовсе не ртом.
Время от времени в сети появляются многообещающие кадры, на которых артистка подносит микрофон прямо к своей промежности.
Иногда кажется, что еще немного – и в динамики польются звуки, издаваемые самым интимным и притягательным органом эстрадной дивы.
Последнее соответствующее видео вызвало шквал эмоций. Обтягивающий комбинезон телесного оттенка, как тугая мембрана, готов резонировать на микрофон, который Ольга держит у самых бедер.
- Поющие трусы! Так вот, чем она на самом деле поет!
Приготовься, кормилица, припев поешь ты! – вот лишь наиболее тактичные комментарии. Которые, думается, лишь раззадоривают не закомплексованную артистку.