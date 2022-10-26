Михаил Зыгарь* женился на мужчине, который проявлял интерес к Ольге Бузовой

Журналист и писатель Михаил Зыгарь* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) заключил однополый брак в Португалии. Его избранником стал актер Жан-Мишель Щербак, известный многим по участию в шоу «Замуж за Бузову».

О счастливом событии Зыгарь написал в соцсетях. «Мы поженились», - говорилось под совместными фото.

Журналист заявил, что выбрал «любовь, свободу, правду, счастье».

Подписчики неоднозначно встретили новость. Одни поздравляли от души, в числе первых Зыгарю написали ведущая Ксения Собчак, светская львица Надежда Оболенцева, стендап-комик Александр Незлобин. Другие писали, что это «чересчур», ведь у Зыгаря есть дочка, он был женат.

О Зыгаре заговорили после выхода книги «Вся кремлевская рать» в 2015 году. Она переведена на 7 языков. В настоящее время разрабатывается экранизация произведения.

ФОТО: Марк Уландер/EAST NEWS