Михаил Турецкий никогда не забудет, как его попросили приехать за трупом жены

Российский музыкант и основатель коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий в эфире программы «Судьба человека» рассказал о трагической гибели первой жены Елены. Супруга умерла в страшной аварии в 1989 году.

С 1984-го Турецкий был женат на Елене, с которой музыкант познакомился во время учебы в Гнесинке. Девушка посещала вокальный факультет, а юноша – дирижерский. У пары родилась дочь.

Однако счастливую жизнь разрушила страшная беда: Елена попала в аварию. В злополучный день отец жены Турецкого взял детей и поехал к сестре. В дороге с ним произошел сердечный приступ: машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.

«Я позвонил в ГАИ. Мне сказали: «Приезжайте за трупами. Забирайте машину», - вспоминает Турецкий.

Сейчас он женат на Лиане. Артист познакомился с ней в 2001 году в США.