Михаил Ефремов посвятил стихи заключенному из Херсона

Актер Михаил Ефремов посвятил стих заключенному из Херсона по имени Станислав. Они вместе отбывали срок в колонии в Белгородской области.

По словам осужденного, он попал с актером в одну колонию почти одновременно и подружился с ним. Их отряды находились по соседству, и украинец спустился познакомиться со знаменитостью.

Станислав тоже писал стихи, и Ефремов хвалил его творчество. «На этой волне стали общаться», - вспоминает он.

Экс-заключенный отмечает, что Ефремов не проявлял высокомерие, рассказывал анекдоты, не обижался и со всеми общался нормально.

У бывшего заключенного остался на память листок с надписью «Стасу на освобождение от дяди Миши». В нем есть строчки: «И может не бояться Стас процесса экстрадиции. Российским стал Херсон сейчас и вся его полиция».

Напомним, Ефремов осужден за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель. Первоначально актеру назначили 8 лет лишения свободы, затем Мосгорсуд изменил срок на 7,5 лет колонии.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News