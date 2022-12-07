Михаил Барышников устроил скандал в грузинском отеле

Шокирующая история произошла с ювелиром и стилистом Михаилом Барышниковым в одном из лучших отелей грузинской столицы.

Известно, что Михаил забронировал номер люкс заранее, однако по приезде выяснилось, что Барышникова в гостиницу не поселят.

Известно, что Михаилу настоятельно рекомендовали покинуть территорию отеля, пригрозив личными санкциями со стороны начальника службы безопасности.

Телеграмм канал Антиглянец предполагает, что столь «тёплый» прием был оказан российскому гражданину из-за сторис, опубликованной им в своем микроблоге.

В посте Барышников пишет, что в Тбилиси плохая погода и очень дорого, поэтому ехать туда не надо.

Сообщается, что сейчас Михаил находится в солнечном Батуми. Там проблемы с жильем у него не возникло.