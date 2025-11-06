МИД Литвы предложил запретить въезд в страну Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает aif.ru.

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на заявление мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, который ранее предложил ограничить въезд в страну Моргенштерну*. Напомним, политику не понравился ответ рэпера о принадлежности Крыма.

В итоге МИД Литвы направил официальное представление о включении Моргенштерна* в список лиц, которым запрещен въезд в республику. Окончательное решение теперь примет министр внутренних дел Литвы.

Основанием для запрета является, среди прочего, публичная поддержка или личное участие в действиях другого государства, которые нарушают нормы международного права.

