Между Даной Борисовой и Анастасией Волочковой произошла ссора с взаимными побоями

Ведущая Дана Борисова решилась на примирение с балериной Анастасией Волочковой. Раньше между звездами происходили скандалы, а однажды женщины подрались на телевизионном шоу.

Борисова так вспоминает ссору с взаимными побоями: «Даже слегка подрались в проекте «Новые русские сенсации».

Несмотря на конфликты, телеведущая решила, что пора оставить обиды. Она подошла к Волочковой на очередных съемках, поинтересовалась, как дела, и постаралась сказать слова поддержки.

Волочковой и Борисовой 46 лет. Обе знаменитости были замужем, но развелись. Каждая воспитывает дочь.

Ранее Борисова рассказала, что ей предложили заняться сексом за денежное вознаграждение. В социальной сети к ней обратились с вопросом, какой гонорар потребует звезда за выходные на Сахалине при условии совместного проживания в отеле.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News