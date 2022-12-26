«Месяцами не общались»: Волочкова о непростых отношениях с 17-летней дочерью

В жизни Анастасии Волочковой происходят большие перемены. Совсем недавно балерина получила предложение руки и сердца от Дмитрия Дюрана, президента кондитерской компании. Несмотря на это событие, оказалось, что Волочкова сильно переживает по поводу своих взаимоотношений с дочерью. В эксклюзивном интервью для «Пятого» телеканала женщина поделилась новым откровением.

Балерина с гордостью говорит о том, что ее 17-летняя дочка растет очень творческой личностью: девочка поет, танцует и пишет картины. Звездная мама дает подростку свободу во всем, но не всегда это приводит к хорошим последствиям. Выяснилось, что Анастасия и Ариадна могли не общаться месяцами. «Отношения у нас непростые были. Но я точно знаю, что Ариша нуждается в моей любви и внимании», — рассказала Волочкова.

Что стало причиной серьезного разлада — балерина не уточнила.

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