Месяц назад ложи стоили на 10 тысяч дешевле: в Екатеринбурге повысили цены на концерт Басты

В Екатеринбурге начали расти цены на стадионный концерт рэпера Басты, который пройдет 19 июля. Так, еще месяц назад ложи стоили на 10 тыс. рублей дешевле.

На повышение цен обратило внимание агентство Ura.ru.

Самые дорогие билеты – в закрытой VIP-зоне – еще 20 января стоили по 15 тыс. рублей. К 24 февраля стоимость выросла до 25 тысяч.

Бюджетные места тоже стали дороже. Цена билетов на танцпол и в фан-зону выросла на 100 рублей, места в секторе С подорожали на 500 и 1000 рублей.

Напомним, стадионное выступление должно было состояться в августе 2024 года. Мероприятие отменили без объяснения причин. Теперь рэпер выступит 19 июля.