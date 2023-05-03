Место для Зайцева на Троекуровском кладбище обойдется его семье в 2 млн рублей
Стала известна сумма, в которую обойдется похоронить Вячеслава Зайцева на Троекуровском кладбище.
В творческой среде не утихают споры о том, где похоронить Вячеслава Зайцева.
Прошло уже почти трое суток с момента ухода из жизни Вячеслава Зайцева, а вопрос о месте захоронения великого кутюрье пока остается открытым.
По последним сведениям, сын модельера Егор Вячеславович Зайцев намерен захоронить тело отца вблизи последнего места проживания маэстро, на скромном подмосковном кладбище в районе города Щелково.
В творческой среде это решение вызывает недоумение, протесты и даже негодование.
Звездный PR-директор Сергей Дворцов, работавший с Аллой Пугачевой, Пьером Нарциссом, Антоном Зацепиным и другими считает, что короля российской моды следует похоронить в Москве.
«Вячеслав Михайлович выдающаяся личность, почему такое отношение? Неужели сын не может выбрать нормальное кладбище и достойно проводить? Я не уверен, что многие поклонники могут поехать в Щелково на прощание с Вячеславом Михайловичем», — высказался Дворцов.
Как выяснил портал mk.ru, место, к примеру, на Троекуровском кладбище стоит сегодня 2-2,5 млн. рублей.
Это не столь неподъемная сумма для наследников Зайцева, высказывает интернет-издание мнение многих. Маэстро достоин найти успокоение на кладбище в пределах МКАД.