«Мерзавец, но не собака»: Баста ответил на выпад Полины Гагариной

Телеведущая, Полина Гагарина, заседающая в жюри шоу «Голос», выразила свое недовольство в прямом эфире. Это не первый раз, когда блондинка публично выходит из себя.

Зрители музыкального телешоу хорошо помнят, как Гагарина, обидевшись на передразнивание со стороны коллег, демонстративно сбежала из студии.

Как сообщает Газета.Ru, на этот раз виновником скандала стал репер Баста. Музыкант заблокировал кресло певицы, когда она захотела повернуться к понравившемуся исполнителю.

29-летний певец Евгений Синицын поразил всех без исключения, блестяще исполнив знаменитую композицию «Романс» на слепом прослушивании.

«Разблокируйте меня! У меня трагедия. Я бы не просто за вас боролась.Что за собака это сделала?» — вспылила артистка. Василий Вакуленко парировал выпад:

«Мерзавец? Да. Но не собака. Хотя, поскольку я люблю собак, для меня это - комплимент»