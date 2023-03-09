Мероприятие стало сюрпризом: Максим Галкин* выступил перед зрителями в Санкт-Петербурге

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выступил в Санкт-Петербурге в рамках гастрольного тура. Он уточнил, что речь идет не о северной столице, а о городе в штате Флорида.

«Спасибо, мои дорогие зрители в Санкт-Петербурге штат Флорида! Это была невероятно теплая встреча», - говорится в сообщении.

Галкин* опубликовал фрагмент выступления. Мероприятие стало сюрпризом для некоторых: город не стоял в графике артиста.

Жители Флориды поблагодарили Галкиназа выступление и за эмоции. «Получили огромное удовольствие вчера в Санкт-Петербурге», - говорится в одном из сообщений. Подобных слов под постом очень много. Кто-то 3,5 часа добирался до места, чтобы увидеть Галкина.

Соотечественники шоумена, наоборот, оказались недовольны.

Они писали: «Я аж сначала испугалась… в Санкт-Петербурге… А потом выдохнула», «Надеемся никогда его не видеть, не слышать».

Ранее сообщалось, что Галкин* работает на износ. В течение месяца он даст 21 концерт в США и 4 в Канаде.