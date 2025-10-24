«Меня вытащили зрители»: Слава рассказала о пережитых за последний год трудностях

Певица Слава рассказала о трудностях, которые ей довелось пережить за последний год. Звезда в беседе с изданием Teleprogramma.org призналась, что ее «вытащили» из этого состояния зрители.

Артистка объяснила, что прошедший год стал для нее переломным и показал истинное отношение окружающих. Как отметила Слава, этот период помог ей понять, кто на самом деле есть кто, и разглядеть истинные лица некоторых близких людей, а также членов ее команды.

«Я смогла принять решение - больше никого не терпеть, не делать никаких снисхождений для людей, которые этого недостойны. Не скажу, что я обозлилась, нет. Просто заняла правильную жизненную позицию - я никому ничего не должна», – подчеркнула она.

Певица пояснила, что устала от людей, которые только берут во всех смыслах, но не хотят ничего отдавать взамен.

«Ты стараешься, делаешь от души, а тебе за это еще и “прилетает”», — отметила собеседница издания.

Именно по этой причине она окончательно прекратила общение с некоторыми людьми в своей жизни, и это решение принесло ей большое счастье. Однако главным своим счастьем Слава назвала собственную семью, добавив, что она точно знает, кто любит ее просто как человека, а не как «денежный мешок».

По словам артистки, огромное счастье для нее — это также выступать перед полными залами.

«В моменты, когда мне было так плохо, что я еле сдерживала слезы на сцене, - большая поддержка, любовь, энергетика зрителя "вытащили" меня из того состояния. Для меня большая честь и награда - то, что билеты на мои концерты, на мой юбилейный концерт в Москве почти все проданы», — добавила звезда.

