«Меня вытащили зрители»: Слава рассказала о пережитых за последний год трудностях
© Starface.ru
Певица Слава рассказала о трудностях, которые ей довелось пережить за последний год. Звезда в беседе с изданием Teleprogramma.org призналась, что ее «вытащили» из этого состояния зрители.
Артистка объяснила, что прошедший год стал для нее переломным и показал истинное отношение окружающих. Как отметила Слава, этот период помог ей понять, кто на самом деле есть кто, и разглядеть истинные лица некоторых близких людей, а также членов ее команды.
«Я смогла принять решение - больше никого не терпеть, не делать никаких снисхождений для людей, которые этого недостойны. Не скажу, что я обозлилась, нет. Просто заняла правильную жизненную позицию - я никому ничего не должна», – подчеркнула она.
Певица пояснила, что устала от людей, которые только берут во всех смыслах, но не хотят ничего отдавать взамен.
«Ты стараешься, делаешь от души, а тебе за это еще и “прилетает”», — отметила собеседница издания.
Именно по этой причине она окончательно прекратила общение с некоторыми людьми в своей жизни, и это решение принесло ей большое счастье. Однако главным своим счастьем Слава назвала собственную семью, добавив, что она точно знает, кто любит ее просто как человека, а не как «денежный мешок».
По словам артистки, огромное счастье для нее — это также выступать перед полными залами.
«В моменты, когда мне было так плохо, что я еле сдерживала слезы на сцене, - большая поддержка, любовь, энергетика зрителя "вытащили" меня из того состояния. Для меня большая честь и награда - то, что билеты на мои концерты, на мой юбилейный концерт в Москве почти все проданы», — добавила звезда.
