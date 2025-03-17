«Меня выгнали»: телеведущий Шепелев признался, что в детстве был хулиганом

Телеведущий и многодетный отец Дмитрий Шепелев стал гостем шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Он рассказал о своем детстве и дал совет всем папам страны.

Знаменитость считает, что секрет бодрости и энергии заключается в раннем подъеме.

«Я встаю в 5:30 каждое утро. Считаю, что это очень важно. Поэтому у меня всегда хорошее настроение. И всех призываю делать так же», – поделился Дмитрий.

Сейчас мужчина считает себя супергероем, но так было не всегда. В детстве он много хулиганил и прогуливал. Это помешало ему стать профессиональным теннисистом.

«Но при этом я был, когда надо, очень послушным и таким порядочным ребенком. Вот так как-то во мне это соединилось в одном. Я хотел поднять над головой большой кубок. Но после того, как меня выгнали, я увлекся радио, а затем телевидением. С 9-го класса я работаю», – рассказал звезда.

У Шепелева есть свой подкаст под названием «Папа дома». В эфире Детского радио он дал совет всем отцам.

«Очень важно уходить на работу после того, как проснулись твои дети, и возвращаться с работы, когда они еще не спят. Чтобы провести с ними время. Я знаю многих, кто работает так много, что не видит своих детей. Это неправильно», – добавил шоумен.