«Меня все в последнее время кидают»: певица Слава подает в суд на программу Бориса Корчевникова

Певица Слава заявила, что подает в суд на создателей программы «Судьба человека», которую ведет Борис Корчевников. Артистка призналась, что записала интервью с журналистом, но выпуск так и не вышел в эфир.

Откровенный разговор с Корчевниковым Слава анонсировала еще несколько недель назад, но зрители так и не увидели исполнительницу на ТВ. Как оказалось, на интервью певица решилась из-за своих концертов. У нее было условие, чтобы выпуск вышел в эфир перед выступлениями. Однако, как утверждает Слава, ее требование проигнорировали.

«И еще один скандал. «Судьба человека» просто меня кинула. Меня все в последнее время кидают. <…> Сейчас я подаю на них в суд, поскольку не сегодня, не через неделю, не через две, как раз когда пройдут мои самые большие концерты, ее не будет. Поэтому я обращаюсь в суд на эту программу», - заявила Слава.

Певица также обратилась к своим коллегам и порекомендовала им не связываться с программой Корчевникова, так как, по ее словам, они не выполняют договоренности.

Напомним, что в интервью Слава должна была раскрыть подробности личной жизни. В этом году она рассталась с гражданским мужем Анатолией Данилицким, который, по ее словам, на протяжении долгого времени ей изменял.

Ранее певица Слава призналась, что не была верна бывшему мужу.