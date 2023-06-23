«Меня травили»: актриса из сериала «СашаТаня» призналась, что ее школьные годы были не сахар

Актриса Лариса Баранова, известная по роли подруги главной героини в сериале «СашаТаня», рассказала о травле в школе. Ее травили из-за плохой одежды и чрезмерной худобы.

Баранова была в школе «тихой» и «забитой» девочкой.

«Меня, например, травили из-за того, что я не очень хорошо одевалась и была очень худой в школе. И ещё я нестандартно мыслила», - рассказала актриса сайту mk.ru.

Она отметила, что буллинг в школе случается по разным причинам: из-за лишнего веса, бедной одежды, внешнего вида. Если детей обижают, должны вступиться родители.

Баранова не общается с одноклассниками и ни на кого не в обиде. Она поддерживает связь только с одной подругой.

По мнению актрисы, в подобных ситуациях виноваты не дети – она предположила, что у несовершеннолетних, издевающихся над другими, нет добрых родителей.

Барановой в этом смысле повезло: она росла в семье, где мама – учитель, а папа – рок-музыкант. Они научили дочь «любить людей просто так».

Ранее актер ростом 130 см Петр Николаев рассказал о травле в школе. Сейчас он востребованный артист, у которого много друзей, но из-за издевательств в школьные годы Николаев плакал от обиды.