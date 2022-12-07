«Меня проклинают»: Лера Кудрявцева столкнулась с русофобией

После начала специальной военной операции общественность поделилась на два лагеря. Пока одни в спешке покидали территорию РФ, тем самым выражая свое неодобрительное отношение к ситуации, другие — остались в стране и изъявили ярое желание встать на ее защиту. В числе последних находится и Лера Кудрявцева. Телеведущая неоднократно говорила о том, что если будет необходимость, то она готова отправиться на фронт медсестрой. За свою активную политическую позицию звезда столкнулась с русофобией. Об этом Кудрявцева откровенно рассказала в интервью для «КП».

В социальной сети Лера имеет большое количество подписчиков, среди которых есть и недоброжелатели. Стоит звезде написать что-то про любовь к Родине, и она сразу получает проклятия в свой адрес. Кроме того, нередко под ее постами пишут оскорбления про русских, но Кудрявцева старается не реагировать на провокации.

«Украинцы пишут гадости и про мою маленькую дочь Машу. Мол, «гори в аду со своим ребенком». Я уже не обращаю внимания, но, безусловно, мне дико больно, потому что я в жизни не напишу такое ни одному украинцу», — пожаловалась телеведущая.

Ранее стало известно о том, что американцы потребовали запретить въезд в страну для Киркорова. Петиция уже собрала 370 голосов, и если так и дальше дело пойдет, то у артиста могут возникнуть серьезные проблемы. Подробности читайте в этой статье.