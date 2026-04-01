«Меня не взяли на работу и сказали, что я вела себя заносчиво»: Дакота Джонсон лишилась роли из-за хороших манер

Джонсон стала известна благодаря роли Анастейши Стил в эротической драме «50 оттенков серого». Актриса также снялась в фильмах «Социальная сеть», «Как быть одиноким» и недавней романтической комедии «Материалистка».

Актриса рассказала о неожиданном провале на прослушивании, которое произошло на раннем этапе её карьеры. Джонсон прошла на второй тур кастинга — зашла в комнату, пожала руку каждому присутствующему, представилась, сыграла сцену и ушла. Такое поведение показалось ей естественным проявлением воспитания.

Однако творческая группа фильма восприняла это иначе.

«Меня не взяли на работу и сказали, что я вела себя заносчиво, хотя это просто хорошие манеры…» — поделилась Джонсон в интервью.

По словам актрисы, её назвали высокомерной, самовлюблённой и напыщенной только за то, что она представилась и поздоровалась с членами съёмочной группы за руку. Джонсон подчеркнула абсурдность ситуации — элементарная вежливость стала причиной отказа в роли.