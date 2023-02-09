«Меня хотели все, когда я была пышкой»: Людмила Артемьева готовится к юбилею

Российская актриса и телеведущая Людмила Артемьева скоро отпразднует свое шестидесятилетие.

На торжество Людмила пригласила всех своих коллег и знакомых.

«Для меня каждый день рождения – это полноценный Новый год», – делится актриса своими предпраздничными эмоциями.

К слову, коллеги Артемьевой очень ценят знакомство с ней. Среди своих друзей она считается ироничной и едкой, но всегда способной работать над своими ошибками.

Известно даже, что в кулуарах её за глаза называют «наш мудрец».

Сама же Артемьева отзывается о себе куда более скромно:

– Я актриса, которую сделали сериалы. Забавно, но я даже никогда не пыталась сыграть Офелию, да и других серьезных ролей в большом кино особенно не ждала.

Свою внешность актриса оценивает тоже весьма критично.

Людмила знает, что рядовому зрителю она запомнилась скорее «в теле», чем стройняшкой и не стесняется открыто подшучивать над собой: