«Меня хотели все, когда я была пышкой»: Людмила Артемьева готовится к юбилею
Актриса Людмила Артемьева собирается праздновать свое шестидесятилетие .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@starpro»
Российская актриса и телеведущая Людмила Артемьева скоро отпразднует свое шестидесятилетие.
На торжество Людмила пригласила всех своих коллег и знакомых.
«Для меня каждый день рождения – это полноценный Новый год», – делится актриса своими предпраздничными эмоциями.
К слову, коллеги Артемьевой очень ценят знакомство с ней. Среди своих друзей она считается ироничной и едкой, но всегда способной работать над своими ошибками.
Известно даже, что в кулуарах её за глаза называют «наш мудрец».
Сама же Артемьева отзывается о себе куда более скромно:
– Я актриса, которую сделали сериалы. Забавно, но я даже никогда не пыталась сыграть Офелию, да и других серьезных ролей в большом кино особенно не ждала.
Свою внешность актриса оценивает тоже весьма критично.
Людмила знает, что рядовому зрителю она запомнилась скорее «в теле», чем стройняшкой и не стесняется открыто подшучивать над собой:
- Относительно фигуры своей я не унываю: когда я была пышкой, этаким пончиком, меня все хотели, – улыбается именинница.