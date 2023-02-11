Меньше на два размера: разжиревшая Глафира Тарханова обратилась к специалистам

Актриса Глафира Тарханова родила четырех сыновей. Каждая беременность ей давалась с трудом — сильно набирался вес.

За период четырех родов Тарханова набрала около 80 килограммов. Тогда супруга актера Алексеея Фаддеева решила прибегнуть к помощи специалистов.

Нутрициолог разработал для актрисы специальную диету. Так, можно было употреблять рыбу, мясо, крупы и ягоды. Благодаря строгому режима Тархановой удалось уменьшить свои объемы на два размера.