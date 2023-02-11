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16:30, 11 февраля 2023
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Меньше на два размера: разжиревшая Глафира Тарханова обратилась к специалистам

Разжиревшая Глафира Тарханова уменьшила объемы на два размера.

Starface

Фото: Starface

Актриса Глафира Тарханова родила четырех сыновей. Каждая беременность ей давалась с трудом — сильно набирался вес.

За период четырех родов Тарханова набрала около 80 килограммов. Тогда супруга актера Алексеея Фаддеева решила прибегнуть к помощи специалистов.

Нутрициолог разработал для актрисы специальную диету. Так, можно было употреблять рыбу, мясо, крупы и ягоды. Благодаря строгому режима Тархановой удалось уменьшить свои объемы на два размера.

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