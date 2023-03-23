«Меньше давления»: вернувшаяся спустя 13 лет Дина Корзун сравнила жизнь в РФ и Швейцарии

Дина Корзун долгое время жила за границей. Сначала знаменитость пыталась обосноваться в Великобритании, затем она перебралась в Швейцарию, и лишь в 2021 году вместе с семьей артистка приняла решение о возвращении в Россию. В новом интервью для издания «РИА Новости» Дина рассказала, чем отличается жизнь в РФ от других стран.

По словам знаменитости, если бы не коронавирус, то она бы отложила свое возвращение в Россию, поскольку долгое время ее целью являлась остановка в Лозанне. Однако в пандемию все страны стали накладывать серьезные ограничения на местных жителей. В сложившихся обстоятельствах Корзун пришлось выбирать, где запреты не столь суровы. Оказалось, что Россия стала самым подходящим местом.

«Весной 2021 года на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии», — пояснила артистка.

Дина призналась: Россия всегда была ее домом. Несмотря на то, что у нее неоднократно возникала возможность стать гражданкой другой страны, делать этого Корзун не собиралась. «Никогда не было такой цели», — резюмировала знаменитость.

Ранее концертный промоутер объяснил, почему Таисия Повалий лишилась двух миллионов. По словам Лаврова, вся карьера артистки держится только за счет выступлений на корпоративах. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Альбина Джанабаева впервые вышла на связь за несколько месяцев и удивила поклонников новым имиджем. Пользователи Сети отметили: супруга Меладзе помолодела на 15 лет.