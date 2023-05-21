Меладзе было наплевать: у замученной Брежневой случился припадок на публике

Меладзе было наплевать. На съемах «Цветка и ножа» Брежнева плакала настоящими слезами

Четыре девушки из группы «Виа Гра» на самом деле работали в условиях настоящего аскетизма. Об этом рассказал Woman.ru.

Красоткам запрещалось курить, употреблять алкоголь, встречаться с мужчинами, приводить кого бы то ни было в номер гостиницы. Более того, третий размер бюста был строго регламентирован. По условиям контракта девушку, если ее грудь не укладывалась в строгие рамки размера, могли отправить к пластическому хирургу.

Самые жесткие требования основатель группы Константин Меладзе предъявлял к будущей супруге Вере Брежневой.

В 2006 года на съемках клипа «Цветок и нож» возлюбленная композитора четырнадцать часов провела под струями воды.

Сцена проходила под открытым небом, температура воздуха не превышала +10, но неумолимый Меладзе настаивал на продолжении съемок.

В конце концов у Веры началась истерика, зато страдания героини клипа получились максимально убедительными.