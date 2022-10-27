11:21, 27 октября 2022
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Медведева одной фразой поставила Даню Милохина на место
Российская фигуристка, двукратный серебряный медалист олимпийских игр Евгения Медведева ответила своего партнеру.
« Усталость – это иллюзия », – написала девушка под одной из своих фотографий в известной социальной сети.
Напомним, что её напарник по шоу «Ледниковый период» Даня Милохин недавно покинул страну.
Молодой человек объяснил свое решение усталостью и не готовностью идти против зова сердца.
Известно, что Милохин неожиданно прервал свое участие в телепроекте.
Поступок парня вызвал крайнее недоумение у руководства студии «Первый канал».
ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:https://lenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: