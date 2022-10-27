Медведева одной фразой поставила Даню Милохина на место

Российская фигуристка, двукратный серебряный медалист олимпийских игр Евгения Медведева ответила своего партнеру.

« Усталость – это иллюзия », – написала девушка под одной из своих фотографий в известной социальной сети.

Напомним, что её напарник по шоу «Ледниковый период» Даня Милохин недавно покинул страну.

Молодой человек объяснил свое решение усталостью и не готовностью идти против зова сердца.

Известно, что Милохин неожиданно прервал свое участие в телепроекте.

Поступок парня вызвал крайнее недоумение у руководства студии «Первый канал».

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News