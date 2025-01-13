«Мечтал попасть сюда»: Лазарев уехал в отпуск в экзотическую страну

Российский исполнитель Сергей Лазарев не так давно сокрушался о том, что набрал за новогодние праздники 4 кг. Однако, глядя на новые фотографии, опубликованные им в социальных сетях, о каком-либо пополнении певца подумать сложно.

Лазарев поделился снимками из отпуска — на них он в майке без рукавов демонстрирует мускулистые руки и спортивную подтянутую фигуру. Как объяснил сам певец, для отдыха в этот раз он выбрал одну из стран Латинской Америки.

«Мечтал попасть сюда и посмотреть своими глазами. Я впервые в Бразилии и всегда очень хотел сюда приехать. Конечно, карнавала сейчас нет, но и помимо карнавала тут есть, что посмотреть. Вообще, для своего январского отпуска я выбрал очень насыщенный и сложный маршрут», — написал артист.

Что интересно — в комментариях свое восхищение Лазаревым выразили его только российские, но и бразильские поклонники, каковых обнаружилось множество. Некоторые из них написали, что очень надеются встретить певца на улице.

Ранее мы писали о том, что шестилетняя дочь Лазарева выступила со своим первым концертом.