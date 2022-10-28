Математик-пророк раскрыл любопытную подробность из жизни следующего президента России

Математик-пророк Сидик Афган с помощью вычислений узнал год рождения следующего президента России. Любопытную подробность он раскрыл в программе «Малахов».

По словам Афгана, человек, который возглавит нашу страну, рожден в 1972 году.

В программе предсказатель также говорил о будущем России. По его словам, мировой войны, как и ядерной, не будет до 2055 года. При этом серьезные противостояния ожидаются в кибер-пространстве, предупредил ученый.

Что касается судьбы Америки и Евросоюза, то с ними произойдет примерно одно и то же. Америка разделится на мелкие области, ЕС покинут многие страны.

Афган подчеркнул, что высказывает не личное мнение – соответствующие выводы сделаны на основе вычислений.

Ранее астролог Павел Глоба заявил о высокой вероятности начала Третьей мировой войны. Он назвал предполагаемые даты борьбы между государствами – 2024-2027 годы.

ФОТО: Gavriil Grigorov/Associated Press/East News