«Мать убила детей»: Цискаридзе впервые рассказал о трагедии, которая случилась в его первый выход на сцену

Танцор Николай Цискаридзе вспомнил о своем выходе на сцену 40 лет назад. Хореограф впервые рассказал, что в день выступления хоронили его друзей, убитых матерью.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Цискаридзе хорошо помнит дебют. Ему было 11 лет.

«В тот день в Тбилиси произошла колоссальная трагедия: мать убила двоих своих детей… Их дом стоял по соседству, и дети были моими друзьями, с которыми я часто играл. Она убила их, потом пошла в милицию и во всем призналась», - поделился Цискаридзе.

Он отметил, что женщина была жертвой домашнего насилия, хотя такого понятия раньше не существовало. Убившей детей матери поверили не сразу, но позже все подтвердилось.

«Детей хоронили 40 лет назад — в день моего выступления», - рассказал танцор и добавил, что «событие было шоковое», а опыт оставил «сильнейший след».

«Сел в троллейбус и думал: их больше нет, а я сейчас должен выйти на сцену», - вспоминает Цискаридзе.

Он признался, что были моменты, когда не хотелось выходить на сцену. Такое состояние «накрыло» Цискаридзе в 90-е, после смерти мамы. Ему было 20 лет, когда скончались все родные. Однако несмотря на трагедии, Цискаридзе продолжал танцевать. Мама просила его ничего не отменять с ее уходом из жизни.

Ранее танцор рассказывал, что в юности попал в больницу с тяжелой болезнью и мог умереть. Месяц артист провел в «жутких муках».