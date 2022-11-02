«Мать лежит в больнице и умирает»: Алена Бабенко предупредила сына

Заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко редко появляется в социальных сетях.

Не смотря на легкость и общительность, она предпочитает вести непубличный образ жизни, поэтому, когда Бабенко пропадает с радаров, слухи о ней распространяют самые разные.

Больше всего, однако, актриса переживает не за свою репутацию, а за здоровье своего сына Никиты.

«Слухи меня вообще не заботят, я и так счастливая!», - признается Алёна.

Свои отношения с Никитой Бабенко оценивает как идеальные.

«Я даже не знаю что такое переходный возраст, потому мы с сыном всегда, вне зависимости от его возраста, о чем-то весло болтали. У меня существует только один запрещенный прием, когда я говорю ему: Никита, если с тобой что-то случится: знай, что твоя мать уже лежит в больнице».

Сама актриса здорова и в свои пятьдесят продолжает театральную и кино-деятельность, а в свободное время увлеченно катается на коньках .

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News