Мать Екатерины Шпицы напишет заявление в полицию на сбившую ее самокатчицу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Несколько дней назад Екатерина Шпица рассказала о происшествии, которое случилось с ее 69-летней матерью. В центре Москвы на нее наехала девушка на самокате. У пожилой женщины зафиксировали ушиб плеча. По словам Шпицы, травмы могли бы быть серьезнее, если бы ее мама не увернулась в последний момент от столкновения.

Ситуацию усугубило то, что самокатчица не извинилась перед мамой актрисы и даже позировала ей для фото, предназначенного для ГИБДД. В итоге мать Шпицы зафиксировала травмы и собирается написать заявление в полицию.

Отметим, что сервис кикшеринга уже отреагировал на жалобу и заблокировал аккаунт нарушительницы.

Ранее мы писали о том, что певец Владимир Пресняков упал с самоката и получил травму ноги и руки.