Мать актера Леона Кемстача вышла из бизнеса после судебных разбирательств. Об этом сообщает Kp.ru.

После оглушительного успеха сериала «Слово пацана» актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач решили монетизировать популярность, создав линейку чипсов, сухариков и напитков под брендом «Эу, пацан!». Однако из-за того, что Кемстачу нет 18 лет, в составе учредителей компании оказалась его мать Лаура.

В марте 2025 года сообщалось, что с организацией судится транспортная компания - ее представители потребовали взыскать 922 тысячи рублей за свои услуги.

А теперь стало известно, что из прибыльного бизнеса вышла мама Леона Кемстача. При этом доход бренда только за 2024 год составил 547 миллионов рублей, из которых чистая прибыль - 30 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что бизнес актера Вадима Демчога ушел в минус на 14 миллионов рублей.