«Мастурбация всеми способами»: сообщившую о долгом воздержании Бузову засыпают советами

После феерического выступления на шоу Павла Воли Ольга Бузова оказалась в эпицентре внимания. Особенно резонансным стало ее заявление о двухгодичном половом воздержании. Издание Life.ru приводит обстоятельный комментарий сексолога Александры Миллер на тему пользы оргазма.

Перечислив все позитивные психо-физиологические последствия секса, от хорошего настроения и психологической устойчивости до профилактики простуды и диабета, врач настоятельно посоветовал звезде во что бы то ни стало добиваться регулярных оргазмов.

«Есть масса способов, как получить оргазм без помощи партнёра: мастурбация всеми возможными способами, включая душ, фаллоимитаторы и все возможные подручные средства».

Сколько-нибудь толковых советов по поводу второго признания Бузовой: М«не знаешь почему легко реально живётся? Можно я скажу? Это реально очень круто, попробуйте: я не думаю. Вообще» — пока не последовало.