«Мастер падений»: Михаил Шуфутинский поему стал сильно хромать

В начале марта король шансона упал на лед во время катания. Повредил копчик и потянул мышцу на ноге. Несмотря на боли, маэстро не теряет чувства юмора:

«Я мастер падений. Всегда забываю, что надо смотреть себе под ноги. Особенно, когда на улице лед. Месяц назад я как раз таким образом и навернулся. Нога болит до сих пор, поэтому я прихрамываю. Но я не останавливаюсь: продолжаю работать, выступать».

На восьмом десятке такие травмы быстро не вылечиваются. Как сообщает PROZVEZD, во время шумного ресторанного мероприятии по случаю своего дня рождения гости обратили внимание, что Шуфутинский заметно хромает. Он подтвердил: что нога до сих пор побаливает.

Быть может, сама судьба намекает, что пора на покой.

«Уходить не собираюсь, пока люди ждут, надо работать», - опроверг все домыслы Михаил Захарович, – просто нужно время, чтобы все пришло в норму».

Напомним, в 2009 году Михаил Шуфутинский сломал обе ноги. Однако сумел восстановиться и вернуться на сцену.