Масштабный бойкот и рекордно низкое число участников: как открылось юбилейное «Евровидение-2026»

Конкурс откроется первым полуфиналом 12 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle. Второй полуфинал состоится 14 мая, а финальный концерт — 16 мая. Впервые с 2003 года в конкурсе примут участие всего 35 стран — это рекордно низкий показатель за последние два десятилетия.

Массовый бойкот стал главной темой юбилейного «Евровидения». От участия отказались Нидерланды, Словения, Ирландия, Исландия и Испания. Причиной стало участие Израиля в конкурсе, что вызвало политический протест сразу в нескольких европейских странах. Отказ Испании — одной из стран-основательниц конкурса — стал особенно болезненным ударом для организаторов.

Конкурс проводится в Австрии благодаря победе исполнителя JJ на «Евровидении-2025». Он покорил Европу песней Wasted Love, подарив своей стране право принять юбилейный конкурс. Для юбилейного 70-го «Евровидения» организаторы внесли существенные коррективы в правила голосования, однако конкретные изменения пока не раскрываются.

Напомним, конкурс «Евровидение» неоднократно становился площадкой для политических заявлений и скандалов. В последние годы организаторы пытаются придерживаться принципа неполитизированности мероприятия, однако события 2026 года показали, что полностью избежать влияния мировой политики на музыкальный конкурс невозможно.