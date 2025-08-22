Машину певца Филиппа Киркорова продают за огромную сумму

Машину певца Филиппа Киркорова продают за пять миллиардов рублей. Объявление об этом появилось на одном из сайтом, пишет Kp.ru.

В публикации говорится, что любой желающий может приобрести автомобиль марки «Мерседес», который когда-то принадлежал исполнителю хита «Зайка моя». За редкую машину просят пять миллиардов рублей.

Автор объявления не стал давать технические характеристики, но особо отметил редкость автомобиля. О цене можно договориться, но общаться будут исключительно с «серьезными людьми».

«Нам нужны серьезные люди с серьезными предложениями и серьезными намерениями, которые знают, сколько они готовы предложить, рассчитывая на свои сбережения, ресурсы, и могут себе позволить приобрести. Что они не могут даже общаться по-деловому, и не делают никаких действий, только ведут себя как шуты», – говорится в объявлении.

